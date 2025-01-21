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Нападающий Байера перенёс операцию после полученной травмы

Германия

Здоровья

Нападающий Байера перенёс операцию после полученной травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий немецкого "Байера" перенёс операцию.

Клуб сообщил, что операция Мартина Террье прошла успешно. Нападающего выписали из клиники.

"Нападающий Мартин Террье перенёс успешную операцию после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в минувшие выходные. Процедура, проведенная вчера в понедельник доктором Андре Мораве в клинике Ортопарк в Кельне, прошла без осложнений", - сообщил клуб.

Напомним, что Террье травмировался в матче против "Боруссии М" (3:1). На восьмой минуте французский футболист ушёл с поля.

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В этом сезоне Мартин Террье сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Мартин Террье
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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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