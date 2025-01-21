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Нападающий Байера перенёс операцию после полученной травмы
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий немецкого "Байера" перенёс операцию.
Клуб сообщил, что операция Мартина Террье прошла успешно. Нападающего выписали из клиники.
"Нападающий Мартин Террье перенёс успешную операцию после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в минувшие выходные. Процедура, проведенная вчера в понедельник доктором Андре Мораве в клинике Ортопарк в Кельне, прошла без осложнений", - сообщил клуб.
Напомним, что Террье травмировался в матче против "Боруссии М" (3:1). На восьмой минуте французский футболист ушёл с поля.
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В этом сезоне Мартин Террье сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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