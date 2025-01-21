Звездный хавбек Баварии высказался о продолжении сотрудничества с клубом

Молодая звезда "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта с клубом, который истекает летом 2026 года.

"Смешно читать то, что пишут в социальных сетях! Люди знают, как я ценю этот клуб и как мне нравится быть в "Баварии".

Я сосредоточен на футболе, посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Переговоры идут хорошо", - сказал футболист.