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Звездный хавбек Баварии высказался о продолжении сотрудничества с клубом

Германия

Переговоры идут хорошо (с)

Звездный хавбек Баварии высказался о продолжении сотрудничества с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодая звезда "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта с клубом, который истекает летом 2026 года.

"Смешно читать то, что пишут в социальных сетях! Люди знают, как я ценю этот клуб и как мне нравится быть в "Баварии".

Я сосредоточен на футболе, посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Переговоры идут хорошо", - сказал футболист.

Мусиала в текущем сезоне сыграл 24 матча, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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