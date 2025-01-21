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Звездный хавбек Баварии высказался о продолжении сотрудничества с клубом
Переговоры идут хорошо (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молодая звезда "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта с клубом, который истекает летом 2026 года.
"Смешно читать то, что пишут в социальных сетях! Люди знают, как я ценю этот клуб и как мне нравится быть в "Баварии".
Я сосредоточен на футболе, посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Переговоры идут хорошо", - сказал футболист.
Мусиала в текущем сезоне сыграл 24 матча, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
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