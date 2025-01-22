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За неделю до встречи с Шахтером. Боруссия Д уволила главного тренера

Германия
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Вчерашнее поражение стало последней каплей

За неделю до встречи с Шахтером. Боруссия Д уволила главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" объявила об увольнении Нури Шахина с должности главного тренера команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

"Мы очень ценим Нури Шахина и его работу, мы хотели долгого сотрудничества и до конца надеялись, что вместе добьемся поворотного момента.

После четырех поражений подряд, из-за только одной победы в последних девяти играх и нахождения на десятом месте в таблице Бундеслиги, мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем достичь наших спортивных целей в нынешнем сезоне.

Это решение также причиняет боль лично мне, но после поединка в Болонье (1:2) его уже нельзя было избежать", - сказал управляющий директор "шмелей" Ларс Рикен.

Ровно через неделю, 29 января, "Боруссия" сыграет на домашнем стадионе с донецким "Шахтером" в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов. На данный момент дортмундцы занимают 13-е место в турнирной таблице самого престижного турнира Старого Света.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин тренер
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Источник:
BVB.de
Опубликовал: Александр Бураков
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