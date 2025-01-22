Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За неделю до встречи с Шахтером. Боруссия Д уволила главного тренера
Вчерашнее поражение стало последней каплей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" объявила об увольнении Нури Шахина с должности главного тренера команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
"Мы очень ценим Нури Шахина и его работу, мы хотели долгого сотрудничества и до конца надеялись, что вместе добьемся поворотного момента.
После четырех поражений подряд, из-за только одной победы в последних девяти играх и нахождения на десятом месте в таблице Бундеслиги, мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем достичь наших спортивных целей в нынешнем сезоне.
Это решение также причиняет боль лично мне, но после поединка в Болонье (1:2) его уже нельзя было избежать", - сказал управляющий директор "шмелей" Ларс Рикен.
Ровно через неделю, 29 января, "Боруссия" сыграет на домашнем стадионе с донецким "Шахтером" в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов. На данный момент дортмундцы занимают 13-е место в турнирной таблице самого престижного турнира Старого Света.
Популярное сейчас
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев
- Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?