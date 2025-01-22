Боруссия Д ведет переговоры с бывшим тренером Баварии на замену Шахину

Сейчас ведутся переговоры между дортмундской "Боруссией" и потенциальным кандидатом на пост главного тренера команды Нико Ковачем.

По информации Флориана Плеттенберга, хорватский специалисты является одним из главных кандидатов на замену Нури Шахину.

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Сам Ковач готов возглавить "Боруссию" до конца сезона с возможностью продления сотрудничества.

Однако, несмотря на активные переговоры, руководство немецкого клуба не исключает и других вариантов. "Боруссия" продолжает рассматривать кандидатуры других тренеров на случай, если переговоры с Ковачем зайдут в тупик.

Добавим, что Нико тренировал такие команды как: "Вольфсбург", "Монако", "Баварию", "Айнтрахт Ф" и сборную Хорватии.