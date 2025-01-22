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Боруссия Д ведет переговоры с бывшим тренером Баварии на замену Шахину
Нико Ковач может стать преемником Шахина
Фото: пресслужби ФК "Вольфсбург"
Сейчас ведутся переговоры между дортмундской "Боруссией" и потенциальным кандидатом на пост главного тренера команды Нико Ковачем.
По информации Флориана Плеттенберга, хорватский специалисты является одним из главных кандидатов на замену Нури Шахину.
Сам Ковач готов возглавить "Боруссию" до конца сезона с возможностью продления сотрудничества.
Однако, несмотря на активные переговоры, руководство немецкого клуба не исключает и других вариантов. "Боруссия" продолжает рассматривать кандидатуры других тренеров на случай, если переговоры с Ковачем зайдут в тупик.
Добавим, что Нико тренировал такие команды как: "Вольфсбург", "Монако", "Баварию", "Айнтрахт Ф" и сборную Хорватии.
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