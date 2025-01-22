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Наполи связался с дортмундской Боруссией по поводу трансфера их вингера
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" связался с "Боруссией Дортмунд" по поводу подписания их левого вингера Карима Адейеми.
Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже начались, и "шмели" открыты к январскому уходу игрока.
Добавим, что Карим в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 35 млн евро.
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