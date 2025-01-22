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Лерой Сане прокомментировал свое будущее в Баварии
Конечно, другие клубы заинтересовались моей ситуацией (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Баварии" Лерой Сане прокомментировал слухи о своем будущем в команде.
"Конечно, другие клубы заинтересовались моей ситуацией. Но все знают мою позицию. На данный момент я не рассматриваю этот вопрос и сосредоточен на "Баварии". Я стремлюсь достичь как можно большего успеха с командой", - сказал игрок.
Контракт Лероя с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 45 млн евро.
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