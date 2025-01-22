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Лерой Сане прокомментировал свое будущее в Баварии

Германия

Конечно, другие клубы заинтересовались моей ситуацией (с)

Лерой Сане прокомментировал свое будущее в Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Баварии" Лерой Сане прокомментировал слухи о своем будущем в команде.

"Конечно, другие клубы заинтересовались моей ситуацией. Но все знают мою позицию. На данный момент я не рассматриваю этот вопрос и сосредоточен на "Баварии". Я стремлюсь достичь как можно большего успеха с командой", - сказал игрок.

Контракт Лероя с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 45 млн евро.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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