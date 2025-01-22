Лерой Сане прокомментировал свое будущее в Баварии

Правый вингер "Баварии" Лерой Сане прокомментировал слухи о своем будущем в команде.

"Конечно, другие клубы заинтересовались моей ситуацией. Но все знают мою позицию. На данный момент я не рассматриваю этот вопрос и сосредоточен на "Баварии". Я стремлюсь достичь как можно большего успеха с командой", - сказал игрок.