Айнтрахт Ф положил глаз на форварда Марселя

"Айнтрахт Франкфурт" сделал предложение "Марселю" по трансферу форварда Эли Ваи. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Однако, как стало известно, французский клуб отклонил его. По данным источника, "Айнтрахт" предложил 20 миллионов евро.

На данный момент между клубами нет договоренности, и достижение соглашения не предвидится в ближайшем будущем.

Эли в текущем сезоне сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.