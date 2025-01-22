Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт Ф положил глаз на форварда Марселя
Немецкий клуб заинтересовался Эли Ваи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт Франкфурт" сделал предложение "Марселю" по трансферу форварда Эли Ваи. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Однако, как стало известно, французский клуб отклонил его. По данным источника, "Айнтрахт" предложил 20 миллионов евро.
На данный момент между клубами нет договоренности, и достижение соглашения не предвидится в ближайшем будущем.
Эли в текущем сезоне сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вторая победа Шахтёра в розыгрыше Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Тренер Байера прокомментировал слухи о его возможном уходе в Реал
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000