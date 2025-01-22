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Айнтрахт Ф положил глаз на форварда Марселя

Германия
Обновлено

Немецкий клуб заинтересовался Эли Ваи

Айнтрахт Ф положил глаз на форварда Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Айнтрахт Франкфурт" сделал предложение "Марселю" по трансферу форварда Эли Ваи. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Однако, как стало известно, французский клуб отклонил его. По данным источника, "Айнтрахт" предложил 20 миллионов евро.

На данный момент между клубами нет договоренности, и достижение соглашения не предвидится в ближайшем будущем.

Эли в текущем сезоне сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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