Айнтрахт в ближайшее время подпишет нового форварда на смену Мармушу

Франкфуртский "Айнтрахт" в ближайшее время подпишет нового форварда на смену Омару Мармушу, который покинул клуб и присоединился к "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро, включая бонусы.

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Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Айнтрахта" приблизилось к подписанию Элье Ваи из "Марселя". Между клубами состоялись переговоры, в результате которых немецкий клуб согласовал его переход. Ожидается, что вскоре будет заключено соглашение по полноценному трансферу 22-летнего французского нападающего.

Отмечается, что стороны уже скорректировали и согласовали структуру выплат за переход игрока. Ранее интерес к игроку проявлял турецкий "Галатасарай".

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В этом сезоне Элье Ваи забил три гола и отдал один ассист в 14 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.