DFL рассматривает возможность переноса конечного срока летнего трансферного окна

Немецкая футбольная лига (DFL) рассматривает возможность значительных изменений в трансферном календаре. В частности, речь идет о переносе конечного срока летнего трансферного окна на середину августа, чтобы он приходился на период до старта нового сезона Бундеслиги.

DFL ведет переговоры и с другими европейскими лигами, чтобы согласовать общий подход к этому вопросу.

Премьер-лига уже выразила свою поддержку идее переноса дедлайна, но отметила, что готова реализовывать ее только при условии согласия других топ-лиг. Положительные сигналы поступают также из Серии А, тогда как Ла Лига пока выступает против таких изменений.