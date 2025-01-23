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DFL рассматривает возможность переноса конечного срока летнего трансферного окна

Германия

Переговоры ведутся и с другим топ-лигами

DFL рассматривает возможность переноса конечного срока летнего трансферного окна

DFL

Новина українською

Немецкая футбольная лига (DFL) рассматривает возможность значительных изменений в трансферном календаре. В частности, речь идет о переносе конечного срока летнего трансферного окна на середину августа, чтобы он приходился на период до старта нового сезона Бундеслиги.

DFL ведет переговоры и с другими европейскими лигами, чтобы согласовать общий подход к этому вопросу.

Премьер-лига уже выразила свою поддержку идее переноса дедлайна, но отметила, что готова реализовывать ее только при условии согласия других топ-лиг. Положительные сигналы поступают также из Серии А, тогда как Ла Лига пока выступает против таких изменений.

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Бундеслига Серия А АПЛ Ла Лига
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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