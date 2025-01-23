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Защитник Баварии выбыл на неопределённый срок

Германия

Это потеря для клуба

Защитник Баварии выбыл на неопределённый срок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мюнхенской "Баварии" выбыл на неопределённый срок.

В четверг в пресс-релизе немецкого гранда указано, что левый защитник Альфонсо Дэвис растянул мышцы левого подколенного сухожилия.

Сроки восстановления не называются.

"24-летний игрок на время покинет состав лидера Бундеслиги", — говорится в заявлении.

В матче Лиги Чемпионов против "Фейеноорда" Дэвис ушёл из поля в компенсированное время первого тайма. Главный тренер Венсан Компани заменил его на Рафаэля Геррейру.

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В этом сезоне Альфонсо Дэвис сыграл в 25-ти матчах "Баварии" во всех турнирах. На его счету гол и 3 голевых передачи.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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