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Известны детали потенциального контракта Айнтрахта с форвардом Марселя
Элье Ваи, вероятно, покинет французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт Франкфурт" вскоре объявит о подписании контракта с французским форвардом Элье Ваи из "Марселя".
По информации Флориана Плеттенбера, руководство немецкого клуба заплатит "Марселю" около 20-21 миллиона евро, а также дополнительные 5 миллионов евро в виде бонусов.
Ваи подпишет контракт с "Айнтрахтом", который будет рассчитан до 2030 года.
Элье в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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