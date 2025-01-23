Известны детали потенциального контракта Айнтрахта с форвардом Марселя

"Айнтрахт Франкфурт" вскоре объявит о подписании контракта с французским форвардом Элье Ваи из "Марселя".

По информации Флориана Плеттенбера, руководство немецкого клуба заплатит "Марселю" около 20-21 миллиона евро, а также дополнительные 5 миллионов евро в виде бонусов.

Ваи подпишет контракт с "Айнтрахтом", который будет рассчитан до 2030 года.

Элье в ближайшее время пройдет медицинское обследование.