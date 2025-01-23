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Боруссия Д назвала тренера, который выведет команду на матч против Вердера

Германия

Подбирают тренера

Боруссия Д назвала тренера, который выведет команду на матч против Вердера

Фото - Borussia Dortmund

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Дортмундская "Боруссия" назвала тренера, который выведет команду на матч против "Вердера".

На поединке Бундеслиги наставником будет тренер молодёжных команд "Боруссии" Майк Туллберг. С 2020 года он тренирует "Боруссию U19", до этого в течение года тренировал "Боруссию U23".

Напомним, что после проигранного матча "Боруссии" против "Болоньи" (1:2) "шмели" уволили Нури Шахина. При тренере "жёлто-чёрные" проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.

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Сейчас "Боруссия Д" занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 баллов за 18 матчей.

Домашний матч против "Вердера" состоится 25 января и начнётся в 16:30 по киевскому времени.

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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Владислав Прийменко
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