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Боруссия Д назвала тренера, который выведет команду на матч против Вердера
Подбирают тренера
Фото - Borussia Dortmund
Дортмундская "Боруссия" назвала тренера, который выведет команду на матч против "Вердера".
На поединке Бундеслиги наставником будет тренер молодёжных команд "Боруссии" Майк Туллберг. С 2020 года он тренирует "Боруссию U19", до этого в течение года тренировал "Боруссию U23".
Напомним, что после проигранного матча "Боруссии" против "Болоньи" (1:2) "шмели" уволили Нури Шахина. При тренере "жёлто-чёрные" проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.
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Сейчас "Боруссия Д" занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 баллов за 18 матчей.
Домашний матч против "Вердера" состоится 25 января и начнётся в 16:30 по киевскому времени.
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