Боруссия Д назвала тренера, который выведет команду на матч против Вердера

Дортмундская "Боруссия" назвала тренера, который выведет команду на матч против "Вердера".

На поединке Бундеслиги наставником будет тренер молодёжных команд "Боруссии" Майк Туллберг. С 2020 года он тренирует "Боруссию U19", до этого в течение года тренировал "Боруссию U23".

Напомним, что после проигранного матча "Боруссии" против "Болоньи" (1:2) "шмели" уволили Нури Шахина. При тренере "жёлто-чёрные" проиграли четыре матча подряд во всех турнирах.

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Сейчас "Боруссия Д" занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 баллов за 18 матчей.

Домашний матч против "Вердера" состоится 25 января и начнётся в 16:30 по киевскому времени.