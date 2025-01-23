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Основной опорник Баварии может перебраться в Реал
Киммих уже контактировал с руководством Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих рассматривает вариант перехода в мадридский "Реал". Об этом сообщает Bayern & Germanу со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.
Киммих уже контактировал с руководством испанской команды. Игрок рассматривает "Реал" как команду с очень хорошими перспективами на победу в Лиге чемпионов.
"Бавария", конечно же, не собирается легко отпускать своего футболиста. Руководство мюнхенского клуба провело несколько переговоров с Киммихом и его агентом, пытаясь убедить игрока остаться.
Добавим что у Йозуа контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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