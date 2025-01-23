  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Основной опорник Баварии может перебраться в Реал
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной опорник Баварии может перебраться в Реал

Германия

Киммих уже контактировал с руководством Реала

Основной опорник Баварии может перебраться в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих рассматривает вариант перехода в мадридский "Реал". Об этом сообщает Bayern & Germanу со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Киммих уже контактировал с руководством испанской команды. Игрок рассматривает "Реал" как команду с очень хорошими перспективами на победу в Лиге чемпионов.

"Бавария", конечно же, не собирается легко отпускать своего футболиста. Руководство мюнхенского клуба провело несколько переговоров с Киммихом и его агентом, пытаясь убедить игрока остаться.

Добавим что у Йозуа контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Читайте такжеЗащитник Баварии выбыл на неопределённый срок
По теме
yellow-arrow
Боруссия Д назвала тренера, который выведет команду на матч против Вердера
yellow-arrow
Известны детали потенциального контракта Айнтрахта с форвардом Марселя
yellow-arrow
Защитник Баварии выбыл на неопределённый срок
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 20:03
Про це ще влітку казали. Заміна Кросу. Німця на німця. Чемпіона на Чемпіона. Гарний варіант
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 20:03
Про це ще влітку казали. Заміна Кросу. Німця на німця. Чемпіона на Чемпіона. Гарний варіант
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости