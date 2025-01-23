Основной опорник Баварии может перебраться в Реал

Опорный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих рассматривает вариант перехода в мадридский "Реал". Об этом сообщает Bayern & Germanу со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

Киммих уже контактировал с руководством испанской команды. Игрок рассматривает "Реал" как команду с очень хорошими перспективами на победу в Лиге чемпионов.

"Бавария", конечно же, не собирается легко отпускать своего футболиста. Руководство мюнхенского клуба провело несколько переговоров с Киммихом и его агентом, пытаясь убедить игрока остаться.

Добавим что у Йозуа контракт с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.