Стало известно, когда Бавария объявит о продлении сотрудничества с Дэвисом

Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Как пишет Флориан Плеттенберг, соглашение будет рассчитано до 2030 года. Ожидается, что уже в понедельник "Бавария" объявит о продлении сотрудничества с Дэвисом.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 25 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три ассиста.