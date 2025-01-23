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Стало известно, когда Бавария объявит о продлении сотрудничества с Дэвисом
Об этом сообщил Флориан Плеттенберг
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис близок к подписанию нового контракта со своим клубом.
Как пишет Флориан Плеттенберг, соглашение будет рассчитано до 2030 года. Ожидается, что уже в понедельник "Бавария" объявит о продлении сотрудничества с Дэвисом.
В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 25 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три ассиста.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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