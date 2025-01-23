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Майнц хочет арендовать хавбека Манчестер Сити
Переговоры начаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Майнц" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Джеймсу Макати.
По информации Флориана Плеттенберга, немецкий клуб уже начали переговоры с "горожанами" по поводу аренды перспективного игрока.
"Майнц" не единственный клуб, заинтересованный в услугах Макати. На игрока претендуют и другие команды Бундеслиги.
Джеймс в сезоне 2024/25 за "Сити" забил 5 голов в 14 матчах.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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