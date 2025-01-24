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Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии
Об этом говорится на сайте Немецкого футбольного союза
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил свой контракт до 2028 года.
На официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB) сообщается о том, что 37-летний немецкий специалист будет руководить "бундестим" на Евро-2028. Официальное объявление о продолжении сотрудничества с Юлианом Нагельсманном состоялось в эту пятницу, 24-го января, в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию DFB.
2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ – Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert! ????❤️????— DFB-Team (@DFB_Team) January 24, 2025
➡️ https://t.co/R9CGwamL5l#dfbteam | ???? DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/rLEZeLKAiC
"В сентябре 2023 года, когда я возглавил сборную Германии, я не мог представить, что буду тренировать национальную команду после завершения домашнего Евро-2024. Нашей большой целью был успешный турнир. Но я не мог представить этого тогда, что национальная команда означает для людей в Германии. Этот замечательный отклик, который мы все получаем каждый день, показывает нам, что наш общий путь является правильным. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — хотим вместе успешно развиваться", — сказал Наггельсман.
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Добавим, что под руководством Юлиана Нагельсманна сборная Германии провела 19 матчей, вместе с товарищескими играми, в которых им удалось одержать 11 побед и проиграть лишь трижды.
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