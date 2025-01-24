  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Германия
Обновлено

Об этом говорится на сайте Немецкого футбольного союза

Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил свой контракт до 2028 года.

На официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB) сообщается о том, что 37-летний немецкий специалист будет руководить "бундестим" на Евро-2028. Официальное объявление о продолжении сотрудничества с Юлианом Нагельсманном состоялось в эту пятницу, 24-го января, в Лейпциге в рамках церемонии, посвященной 125-летию DFB.

"В сентябре 2023 года, когда я возглавил сборную Германии, я не мог представить, что буду тренировать национальную команду после завершения домашнего Евро-2024. Нашей большой целью был успешный турнир. Но я не мог представить этого тогда, что национальная команда означает для людей в Германии. Этот замечательный отклик, который мы все получаем каждый день, показывает нам, что наш общий путь является правильным. Мы все вместе — болельщики, команда и тренерский штаб — хотим вместе успешно развиваться", — сказал Наггельсман.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что под руководством Юлиана Нагельсманна сборная Германии провела 19 матчей, вместе с товарищескими играми, в которых им удалось одержать 11 побед и проиграть лишь трижды.

По теме
yellow-arrow
Наполи готов предложить за вингера Боруссии Д 45-50 миллионов евро
yellow-arrow
Майнц хочет арендовать хавбека Манчестер Сити
yellow-arrow
Стало известно, когда Бавария объявит о продлении сотрудничества с Дэвисом
Германия Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DFB
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости