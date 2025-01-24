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РБ Лейпциг готов приложить все усилия ради подписания 18-летнего английского хавбека

Германия

Юноша считается одним из самых перспективных игроков в АПЛ

РБ Лейпциг готов приложить все усилия ради подписания 18-летнего английского хавбека

Фото - picture alliance

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"РБ Лейпциг" готов приложить максимум усилий для того, чтобы подписать талантливого тинейджера из АПЛ.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство немецкого клуба собирается подписать 18-летнего Тайлера Диблинга из "Саутгемптона". После предварительных переговоров между футболистом и его агентами, у немцев сложилось впечатление, что англичанин готов к игре в Бундеслиге.

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"РБ Лейпциг" хочет подписать Диблинга уже зимой. Однако, если этого не удастся сделать сейчас, они вернутся к нему в начале лета. Известно, что лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с представителями игрока.

Напомним, что в этом сезоне Тайлер Диблинг отметился 4 голами и 2 ассистами в 24 матчах за "Саутгемптон" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 22 миллиона евро по версии сайта Transfermarkt.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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