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РБ Лейпциг готов приложить все усилия ради подписания 18-летнего английского хавбека
Юноша считается одним из самых перспективных игроков в АПЛ
Фото - picture alliance
"РБ Лейпциг" готов приложить максимум усилий для того, чтобы подписать талантливого тинейджера из АПЛ.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство немецкого клуба собирается подписать 18-летнего Тайлера Диблинга из "Саутгемптона". После предварительных переговоров между футболистом и его агентами, у немцев сложилось впечатление, что англичанин готов к игре в Бундеслиге.
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"РБ Лейпциг" хочет подписать Диблинга уже зимой. Однако, если этого не удастся сделать сейчас, они вернутся к нему в начале лета. Известно, что лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с представителями игрока.
Напомним, что в этом сезоне Тайлер Диблинг отметился 4 голами и 2 ассистами в 24 матчах за "Саутгемптон" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 22 миллиона евро по версии сайта Transfermarkt.
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