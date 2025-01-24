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Компани рассказал о планах Баварии на сезон 2024/25

Германия

Специалист поделился мыслями

Компани рассказал о планах Баварии на сезон 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился планами команды на текущий сезон.

"Наша цель - побеждать в каждой игре. Вот наша цель. Чтобы выигрывать титулы, нужно это делать постоянно.

Было бы необычно выиграть что-то, не пройдя через что-то негативное в сезоне", - сказал Компани.

Добавим, что "Бавария" сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда имеет 45 очков по итогам 18 матчей.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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