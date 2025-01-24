Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компани рассказал о планах Баварии на сезон 2024/25
Специалист поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился планами команды на текущий сезон.
"Наша цель - побеждать в каждой игре. Вот наша цель. Чтобы выигрывать титулы, нужно это делать постоянно.
Было бы необычно выиграть что-то, не пройдя через что-то негативное в сезоне", - сказал Компани.
Добавим, что "Бавария" сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда имеет 45 очков по итогам 18 матчей.
Читайте такжеЗащитник Баварии выбыл на неопределённый срок
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
- Александрия подпишет экс-защитника Динамо – Источник
- Таблица коэффициентов УЕФА. Неожиданный позитив, но запоздалый
- 70 млн евро. Манчестер Сити подписал египетского нападающего
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000