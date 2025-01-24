Компани рассказал о планах Баварии на сезон 2024/25

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился планами команды на текущий сезон.

"Наша цель - побеждать в каждой игре. Вот наша цель. Чтобы выигрывать титулы, нужно это делать постоянно.

Было бы необычно выиграть что-то, не пройдя через что-то негативное в сезоне", - сказал Компани.