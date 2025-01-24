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Айнтрахт подписал форварда из Марселя на замену Мармушу

Германия

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Айнтрахт подписал форварда из Марселя на замену Мармушу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Айнтрахт Франкфурт" объявил о подписании контракта с французским форвардом Элье Ваи из "Марселя".

Договор 22-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным Тransfermarkt "Марсель" получит 26 млн евро.

Ваи в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Элье Ваи
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Источник:
Eintracht Frankfurt
Опубликовал: Екатерина Власова
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