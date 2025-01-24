Айнтрахт подписал форварда из Марселя на замену Мармушу

"Айнтрахт Франкфурт" объявил о подписании контракта с французским форвардом Элье Ваи из "Марселя".

Договор 22-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным Тransfermarkt "Марсель" получит 26 млн евро.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Elye Wahi ✍️



Der französische U23-Nationalstürmer kommt von Olympique Marseille und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.#SGE | #Wahi2030 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 24, 2025

Ваи в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.