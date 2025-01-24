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Айнтрахт подписал форварда из Марселя на замену Мармушу
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт Франкфурт" объявил о подписании контракта с французским форвардом Элье Ваи из "Марселя".
Договор 22-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
Сумма трансфера не разглашается, но по данным Тransfermarkt "Марсель" получит 26 млн евро.
Eintracht Frankfurt verpflichtet Elye Wahi ✍️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 24, 2025
Der französische U23-Nationalstürmer kommt von Olympique Marseille und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.#SGE | #Wahi2030
Ваи в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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