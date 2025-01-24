Бундеслига. Вольфсбург – Хольштайн 2:2. Еще одна мини-сенсация от Киля 

Бундеслига, 19-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Хольштайн 2:2

Голы: Виммер 50, Винд 53 – Зец 13, Скрибски 80

Ральф Хазенхюттль произвел сегодня, возможно, самую эффективную замену в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Нужно учитывать силу (или вернее слабость) соперника и общие тактические коррективы "волков" в перерыве, но выход Патрика Виммера вместо Герхардта на второй тайм был впечатляющий: гол, ассист, 2 попадания в каркас ворот и еще несколько опаснейших кроссов.

"Вольфсбург" был невероятно медлителен в первой половине против Киля. Удивительно скучный тайм спасали только корнеры. У "волков" был заблокированный удар Амуры с дальней штанги, у гостей – гол Зеца, выбежавшего из-под заслона и замкнувшего головой. Кроме этого было 44 минуты вялого переката и xG меньше половинки гола на двоих.

Но после перерыва хозяева резко добавили в интенсивности. А также наконец нашли способ ускорить игру и растянуть блок соперника. Сков Ольсен дебютировал за "волков" в роли атакующего фуллбека, а Виммер вышел играть меццалой – восьмеркой с большим объемом открываний в штрафной из полуфланга. Очень своеобразный 4-4-2 ромб с полувосьмеркам-полувингерами. Который быстро растянул "Хольштайн".

Виммер мигом сравнял после открывания из глубины – Винд оттянул защитника и выдал разрезающий пас на 1 на 1. В следующей же атаке Виммер отплатил датчанину результативной передачей с корнера. Следующая атака – Виммер снова врывается между ЛЦЗ и ЦЗ и залепил в перекладину. Спустя 10 минут – тот же мотив, только теперь Виммер бьет в штангу.

Игра казалась сделанной, и "Вольфсбург" создал в разы больше за всю игру (xG 2.16-0.24). Но все же они умудрились упустить перевес. И в каком-то смысле в этом была логика. Налог за гиператакующие 4-4-2 Хазенхюттля. Один раз "Хольштайн" довел мяч до чужой штрафной, защита коллапсировала при простом кроссе на ближнюю, и еще и Грабара не спас после удара Скрибски с острого угла.

2:2. Киль совершает вторую мини-сенсацию за 10 дней – вслед за победой над Дортмундом отбирает очки у еще одного претендента на еврокубки.

Вольфсбург: Грабара – Меле, Кульеракис (Нмеча, 88), Вавро, Фишер (Ольсен, 46) – Арнольд – Герхардт (Виммер, 46), Сванберг (Борнаув, 71), Томаш (Вранкс, 83) – Винд, Амура

Хольштайн: Вайнер – Коменда, Зец, Беккер – Яворчек (Толкин, 79), Ремберг, Кнудсен (Арп, 68), Порат – Матино (Скрибски, 59), Келати (Гигович, 79) – Харрес (Пихлер, 79)