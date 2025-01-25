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Байер продлить контракт с лучшим бомбардиром команды

Германия

Тайное продления

Байер продлить контракт с лучшим бомбардиром команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" продлил контракт с нападающим Виктором Бонифейсом на год. По новому контракту 24-летний игрок будет выступать за "Байер" до 2029 года.

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, контракт продлен секретно. Теперь по новому контракту нападающий является одним из самых высокооплачиваемых игроков в "Байере". Также он все еще не считается непродажным.

За этот сезон нигериец сыграл в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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