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Байер положил глаз на защитника Ромы
Одноклубник Довбика может изменить прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" рассматривает вариант с приглашением центрального защитника "Ромы" Марио Эрмосо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В списке потенциальных приобретений "фармацевтов" испанец является фигурой с большим опытом здесь и сейчас. А вот 20-летний Микаил Файе для Баера является подписанием на будущее.
Также леверкузенцы хотят добавить в свой список еще одного футболиста на покупку. В клубе продолжаются дискуссии.
Эрмосо присоединился к “Роме” летом прошлого года на правах свободного агента. На счету испанца 13 матчей во всех турнирах.
До этого Марио выступал пять лет в составе "Атлетико". В общей сложности за мадридцев он провел 174 поединка.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 10 млн евро.
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