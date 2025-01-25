Бундеслига. Дежурная победа Баварии, РБЛ обокрал Байер и лучший из братьев Шлоттербеков

Бундеслига. 19-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Бавария 1:2



Голы: Гинтер 68 – Кейн 15, Ким 54

Фрайбург: Атуболу – Макенго (Грегорич, 85), Линхарт, Розенфельдер (Гинтер, 46), Кюблер – Хефлер, Эггештайн (Манзамби, 77) – Рель, Динкчи (Грифо, 77) – Доан, Хелер (Адаму, 75).

Бавария: Нойер – Геррейру (Пальинья, 83), Ким, Дайер, Киммих – Горецка (Станишич, 41), Павлович – Гнабри (Коман, 63), Мусиала (Мюллер, 83), Сане (Олисе, 63) – Кейн

"Бавария" добыла дежурную победу на "Европа Парк". Впрочем, на фоне вынужденной ротации команда Компани выглядела довольно блекло. Забили до перерыва усилиями экс-дуэта "Тоттенхэма" – Дайер ассистировал Кейну, который эффектно развернул Линхарта и конвертировал в гол единственный момент до перерыва (xG 0.12 до перерыва).

В дебюте второго тайма Ким после корнера удвоил перевес. Но затем Гинтер на угловом отклеился как раз от Кима и отыграл один. Но на большее "Фрайбург", у которого до гола был xG0.01, ожидаемо не хватило. "Бавария" сохраняет победную серию в лиге, наконец дебютировал в Бундеслиге Станишич. Но фиаско в ЛЧ явно отразилось на их уверенности в себе – такой себе мини-тренд сезона для мюнхенцев.

Лейпциг, РБ Арена



РБ Лейпциг – Байер 2:2

Голы: Раум 41, Тапсоба 84 (аг) – Шик 18, Гарсия 36

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум, Орбан, Битшиабу, Клостерманн (Баумгартнер, 67) – Симонс, Кампль (Зайвальд, 51), Вермерен (Айдара, 51), Нуса (Баку, 67) – Шешко, Опенда (Поульсен, 74)

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Мукиеле – Инкапье, Джака, Андрих (Паласиос, 46), Алеиш Гарсия, Артур (Фримпонг, 66) – Виртц, Шик (Телла, 66).

Параллельно чемпионы из Леверкузена были серьезно настроены на реванш против "РБ Лейпцига", прервавший их беспроигрышную серию на внутренней арене в прошлом круге. И команда Хаби Алонсо снова была на высоте (но снова не всю игру). Шик с Виртцем снова вышли впереди в дуэте, но на этот раз в 3-5-2 с Алейшем Гарсией в центре поля. Ставка на перегруз центра поля сработала – задавили "быков" прессингом и растерзали в контрвыпадах.

Виртц в первой контратаке получил мяч от Гарсии, обыграл двоих защитников и ударил в штангу. А Шик добил в пустые, оформив свой 13-й гол в 9 последних турах. А затем Флориан отобрал мяч в чужой штрафной и выкатил Гарсии на 0:2. Было еще несколько прекрасных шансов у гостей, в то время как команда Марко Розе была на голову ниже.

Но это не помешало "быкам" вернуться в в игру за счет стандартов. Раум после рикошета до перерыва со штрафного отыграл один. А Хави Симонс навесил Тапсобе на автогол в концовке второй половины. РБЛ снова закамбечил с 0:2, но на этот раз обокрал "Байер" хотя бы не на все 3 очка. Тем не менее, отставание от "Баварии" теперь составляет целых 6 пунктов. 5 из них на совести Лейпцига.

Майнц, Мева Арена

Майнц – Штутгарт 2:0

Голы: Вайпер 29, Каси 86

Оказывается, "Майнц" может побеждать и без своего капитана и лучшего бомбардира Йонатана Буркардта. Лидера сегодня успешно подменил на острие атаки Нельсон Вайпер. Рослый тинейджер дважды убежал 1 на 1 в первом тайме матча со "Штутгартом", и один из них реализовал. Каси в самом конце удвоим перевес. А между этим "карнавальники" трудолюбиво оборонялись, закрыв одну из самых играющих команд Бундеслиги последнего времени. Ограничить парней Хенесса 9 ударами за игру – это достойно. Теперь у "Майнца" 31 пункт, у "Шваб" – все еще 32, как и у РБЛ. Борьба за ЛЧ будет веселой.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Вердер 2:2

Голы: Гирасси 28, Фридль 51 (аг) – Биттенкурт 64, Дукш 72



Удаление: Шлоттербек 21

Кардинально по-разному сложился этот вечер для братьев Шлоттербеков. Нико из "Боруссии" удалился в первом тайме матча с "Вердером", оставив своих партнеров страдать 70 минут в меньшинстве. Те едва не совершили подвиг – Гирасси забил головой до перерыва, а сразу после заставил завести мяч в свои ворота Фридля. Но в заключительные полчаса отсутствие одного игрока стало ощущаться сильнее, тем более временный коуч Майк Туллберг не спешил с заменами. В итоге гости вернулись в игру усилиями Биттенкурта и Марвина Дукша.

А вот Кевен Шлоттербек сегодня молодец. На 90+2 забил победный с углового в ворота "Хайденхайма" и принес команде вторую победу кряду. Матч представителей второй половины таблицы выдался забавным: "Аугсбург" два раза забивал с угловых в компенсированное время, а соперник тоже ответил со стандарта, но лишь раз.

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Хайденхайм 2:1

Голы: Матсима 45+1, Шлоттербек 90+2 – Майнка 76