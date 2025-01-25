Бундеслига. 19-й тур



Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бохум 3:0

Голы: Райтц 34, Хак 55, Кляйндинст 86

"Боруссия" прервала серию неудач (3 поражения кряду) после визита "Бохума", худшей выездной команды Бундеслиги. Редкий случай, когда у команды Жерардо Сеоане был проявить себя и играть в свое удовольствие. Главным героем встречи стал Тим Кляйндинст, продливший результативную серию голом и результативной передачей после перерыва.

Хотя в первом тайме у Гладбаха были некоторые проблемы. "Бохум" довольно дисциплинированно оборонялся и максимально затруднял сопернику продвижение в последней трети. Половина по сути стала обменом заготовок на стандартах: Гладбах имел больше подходов и пытался действовать тоньше, "Бохум" был прямолинейнее, повторял один паттерн на корнерах, но работала здорово.

Поэтому именно гости первыми стали стучать в ворота Николаса. Дважды они хитро разыграли корнер с резким прострелом на ближнюю и скидкой вдоль вратарской. Так после передачи де Вита чудом никто не замкнул на дальней, а затем Хофманн хлестко пробил головой, но выше ворот. У Гладбаха был опасный удар Ульриха на угловом.

И наконец тонкий розыгрыш корнера на 34-й минуте, когда после быстрой трехходовки Райтца вывели на ударную позицию в штрафной, а Рокко уверенно положил в верхний угол.

Перевес в счете позволил "Боруссии" после перерыва перейти на любимую игру вторым номером. И очень быстро удалось снять вопросы. Кляйндинст выдал Хаку удобную передачу на ход, тот легко прокинул мимо Эрманна и замкнул в дальний. Дальше Кляйндинст упустил два полушанса (один, конечно же, с корнера). Но в итоге все же забил, и тоже не самым уверенным способом. Нгуму заработал для него пенальти в быстром выпаде, а Тим после сейва Древеса сам же добил. 3:0.

Боруссия М: Николас – Ульрих, Эльведи, Фридрих, Скалли – Вайгль, Райтц (Нойхаус, 89) – Хак (Нетц, 80), Штегер (Зандер, 80), Чванчара (Нгуму, 68) – Кляйндинст

Бохум: Древес – Бернардо, Медич (Гамбоа, 82), Эрманн – Лосилла (Дашнер, 61) – де Вит, Сиссоко (Панневиг, 82), Виттек, Пасслак (Хольтманн, 61) – Хофманн, Боаду (Брошински, 61)