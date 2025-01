Впервые за 20 сезонов. Кейн и Дайер повторили интересное достижение в Бундеслиге

Во вчерашнем матче 19 тура Бундеслиги "Фрайбург" принимал дома "Баварию". Счет был открыт на 15-й минуте встречи.

Автором гола стал Харри Кейн, а ассист в этом моменте на свой счет записал его соотечественник Эрик Дайер.

Статистический портал Opta сообщает, что впервые за 20 лет в матче чемпионата Германии был забит гол, организованный двумя англичанами. В последний раз это случилось еще в сезоне 2004-2005 гг.

1 - In Harry Kane and Eric Dier, two Englishman have combined to score a goal in the Bundesliga for the first time on record (since 2004-05). Premiere. pic.twitter.com/h28M56EEtx