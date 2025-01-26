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Впервые за 20 сезонов. Кейн и Дайер повторили интересное достижение в Бундеслиге

Германия

С привкусом Родины

Впервые за 20 сезонов. Кейн и Дайер повторили интересное достижение в Бундеслиге

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 19 тура Бундеслиги "Фрайбург" принимал дома "Баварию". Счет был открыт на 15-й минуте встречи.

Автором гола стал Харри Кейн, а ассист в этом моменте на свой счет записал его соотечественник Эрик Дайер.

Статистический портал Opta сообщает, что впервые за 20 лет в матче чемпионата Германии был забит гол, организованный двумя англичанами. В последний раз это случилось еще в сезоне 2004-2005 гг.

Для Кейна этот мяч стал 17 в текущем первенстве. Даер же оформил дебютный ассист.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Эрик Дайер Фрайбург
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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