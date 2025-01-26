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Впервые за 20 сезонов. Кейн и Дайер повторили интересное достижение в Бундеслиге
С привкусом Родины
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 19 тура Бундеслиги "Фрайбург" принимал дома "Баварию". Счет был открыт на 15-й минуте встречи.
Автором гола стал Харри Кейн, а ассист в этом моменте на свой счет записал его соотечественник Эрик Дайер.
Статистический портал Opta сообщает, что впервые за 20 лет в матче чемпионата Германии был забит гол, организованный двумя англичанами. В последний раз это случилось еще в сезоне 2004-2005 гг.
1 - In Harry Kane and Eric Dier, two Englishman have combined to score a goal in the Bundesliga for the first time on record (since 2004-05). Premiere. pic.twitter.com/h28M56EEtx— OptaFranz (@OptaFranz) January 25, 2025
Для Кейна этот мяч стал 17 в текущем первенстве. Даер же оформил дебютный ассист.
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