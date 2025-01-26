Бундеслига. 19-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Айнтрахт 2:2

Голы: Орбан 65, Гложек 90+5 – Экитике 26 (п), 71

"Хоффенхайм" выдал свой лучший перфоманс в новом году, заслуженно отобрав очки у "Айнтрахта". Но удалось это лишь после гола Адама Гложека на 5-й компенсированной минуте ко второму тайму. В защите команда Кристиана Ильцера даже против "орлов" без Мармуша все еще допускала детские ошибки, но в остальных компонентах прогресс ощутим.

И "Хоффенхайм" показал этот прогресс уже в первом тайме, доминируя на поле и показывая солидную позиционную игру. Страдало только качество решений в финальной трети – Крамарич, Гложек и таргетмен Мордстедт не всегда правильно делили обязанности и упрощали жизнь защите гостей. Поэтому до перерыва два реальных момента были только у Гложека – первый раз чех пробил в перекладину со стандарта, во втором – после скидки Акпогумы наверняка пробивал в дальний, но долго готовил выстрел и позволил Кристенсену спасти ворота своей команды.

Самое обидное, что в буквально единственном выпаде гостей Зинсхайм грубо ошибся. Тот же Кристенсен отдавал разрезающую передачу в штрафную на Экитике, которому на ногу случайно наступил Акпогума. Юго грустил без Мармуша, новичок Ваи еще не был готов к дебюту, потому пришлось решать самому. И после самостоятельно заработанного пенальти француз открыл счет.

Второй тайм снова проходил при символическом перевесе хозяев – в целом они смотрелись приятнее, но "Айнтрахту" хватало в два раза меньше опасных выпадов, чтобы создавать приблизительно ту же остроту у чужих ворот. Тут и об эффективности решений в финальной трети, и о качестве обороны стоит говорить.

"Хоффенхайм" часто застревал большим числом впереди, разрывы между линий Штах и Бекер не могли компенсировать никак. И "орлы" в редких выпадах классно перегружали оборону соперника 5 в 4. Так Теат разогнал одну атаку, в которой Кристенсен простреливал Экитике на 0:2, но Юго не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть.

"Хоффенхайму" вернуться в игру помогли замены. Гифту Орбану хватило первых 100 секунд на новой домашней арене, чтобы в контратаке замкнуть прострел Гложека.

Сразу же Крамарич мог даже выводить хозяев вперед (проспал Теат на дальней), но пробил в штангу. Буквально в следующей атаке вместо 2:1 стало 1:2. На этот раз Кристенсен выкатил Экитике как надо после того, как рывок латераля проспал Бисхоф. Но после долгого штурма Гложек в концовке таки сравнял. Снова проспал забегание Теат, а Крамарич в созидании оказался куда лучше, чем в завершении, тонко ассистировав чеху пасом с носка.

2:2. Веселая перестрелка в бесконечных транзитах. Прогресс "Хоффенхайм" заметен, но и "Айнтрахт" по своим меркам слишком много допустил. С Мармушем им такой обмен быстрыми выпадами был выгоден буквально с любым соперником. Теперь же нужно научиться успокаивать игру. Либо рассчитывать на быструю адаптацию Ваи.

Хоффенхайм: Филипп – Юрасек, Акпогума, Чавес, Жандре (Кадержабек, 76) – Бекер (Бюльтер, 77), Штах – Бисхоф (Гайгер, 84), Крамарич, Гложек – Морстедт (Орбан, 63)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох, Коллинз – Кнауфф (Чендлер, 90+3), Ларссон (Баойя, 90+3), Схири, Кристенсен – Узун (Тута, 62), Гетце (Шаиби, 62) – Экитике (Матанович, 82)