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Капитан Байера отметился уникальным достижением в Бундеслиге
Второй, которому покорилось данное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Байера" отметился уникальным достижением в Бундеслиге.
Лукаш Градецки не проигрывал в своих последних 50 матчах Бундеслиги. Он стал вторым игроком в истории турнира.
Серия началась в сезоне 2023/24 в матче против "РБ Лейпциг". Он сыграл 33 поединка, не проигрывая, и в 15-ти матчах отстоял "на ноль". В нынешнем сезоне он провёл 17 поединков, в двух матчах не пропустив.
Первым футболистом был Джером Боатенг, который играл за "Баварию". Он не проигрывал в 56-ти матчах с 2012-2014 год.
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Напомним, сейчас "Байер" занимает второе место в Бундеслиге, отставая от "Баварии" на 6 баллов.
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