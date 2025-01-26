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Капитан Байера отметился уникальным достижением в Бундеслиге

Германия

Второй, которому покорилось данное достижение

Капитан Байера отметился уникальным достижением в Бундеслиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Байера" отметился уникальным достижением в Бундеслиге.

Лукаш Градецки не проигрывал в своих последних 50 матчах Бундеслиги. Он стал вторым игроком в истории турнира.

Серия началась в сезоне 2023/24 в матче против "РБ Лейпциг". Он сыграл 33 поединка, не проигрывая, и в 15-ти матчах отстоял "на ноль". В нынешнем сезоне он провёл 17 поединков, в двух матчах не пропустив.

Первым футболистом был Джером Боатенг, который играл за "Баварию". Он не проигрывал в 56-ти матчах с 2012-2014 год.

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Напомним, сейчас "Байер" занимает второе место в Бундеслиге, отставая от "Баварии" на 6 баллов.

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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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