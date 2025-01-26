Бундеслига, 19-й тур

Гамбург, Миллернтор Штадион

Санкт-Паули – Унион 3:0

Голы: Гилавоги 31, 51, Синани 90+3

Встреча двух самых осторожных команд Бундеслиги, создавших с запасом меньше всех за первый круг, обернулась неожиданно результативным футболом. "Санкт-Паули" во втором туре кряду встречался с конкурентом за выживание, и снова сумел взять важные три пункта – сначала против "Хайденхайма", а теперь и дома против "Униона".

Как и на прошлых выходных, на первый план вышел Морган Гилавоги. Тогда он добил "Хайденхайм" в концовке, а сегодня так вообще разошелся – положил дубль и ассистировал Синани пяткой на его первый гол в немецкой элите. Арендованный у "Ланса" инсайд всего набрал 6 результативных действий в 7 последних турах – его вклад был неоценимым на этом отрезке, принеся 3 из 4 побед своей команды.

Игра ожидаемо началась разменом моментов на стандартах: у хозяев Гилавоги пробил в перекладину с корнера, у гостей Сков опасно пробил со штрафного чуть выше ворот. Но с середины тайма началось ощущаться давление "Санкт-Паули", который заметно лучше действовал в прессинге и доминировал в единоборствах. В противостоянии аутсайдеров такие вещи – ключ к успеху.

И вскоре это дало плоды. Сначала капитан Эггештайн принял мяч в штрафной и с острого угла пробил в Шволова. Но когда через пару минут в этой зоне мяч принял Гилавоги после удобного паса капитана, итог был другой. Морган хлестко пробил прямо в верхний угол и не оставил киперу шансов. Эггештайн же сыграл ключевую роль и в голе сразу после перерыва. И после серии 4 быстрых передач Гилавоги снова оказался свободным в штрафной, пробил на этот раз не очень уверенно, но Шволов потерял хладнокровие и пустил мяч под ногой.

Этот гол стал большим ударом по уверенности "Униона", который до этого проиграл 8 из 9 выездных матчей. Команда Баумгарта перестроилась на 4-2-3-1. Хотя на деле было сразу три ЦН – Холлербах действовал с позиции №10, Скарке – правого инсайда. Плюс очень высоко ходили фуллбеки. Но как всегда не хватало конструктива в построении атак, и хозяев прижимать не удавалось.

А потому "Санкт-Паули" дотерпел до конца основного времени перед тем, как второй тур кряду забить в компенсированное после крутой стенки Синани и Гилавоги в штрафной. 3:0. "Санкт-Паули" сравнялся с "Унионом", у обоих по 20 пунктов.

Санкт-Паули: Василь – Ритцка (Бухалфа, 46), Валь, Немет – Треу, Сэндс, Ирвайн, Салиакас (Стивенс, 90+2) – Вайсхаупт (Афолайян, 78), Гилавоги – Эггештайн (Синани, 90+2)

Унион: Шволов – Лейте, Кверфельд (Вертессен, 60), Дуки – Сков (Роте, 71), Кемляйн, Хаберер (Скарке, 71), Шефер (Бенеш, 46), Юранович – Холлербах, Жордан (Фолланд, 60)