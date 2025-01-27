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Действующий чемпион Германии сделал официальное предложение Манчестер Сити по их талантливому воспитаннику
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Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" снова пытается подписать талантливого хавбека "Манчестер Сити".
По информации от немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "Байера" сейчас ведет прямые переговоры с "Манчестер Сити" о подписании 22-летнего Джеймса Макати. Подано официальное предложение об аренде игрока с опцией последующего выкупа.
Также сообщается, что альтернативным вариантом для "Байера" является Эмилиано Буэндия из "Астон Виллы", если трансфер полузащитника "горожан" сорвется. Представители двух клубов уже провели предварительные переговоры.
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Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Джеймсу Макати со стороны лондонского "Фулхэма".
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