Действующий чемпион Германии сделал официальное предложение Манчестер Сити по их талантливому воспитаннику

Леверкузенский "Байер" снова пытается подписать талантливого хавбека "Манчестер Сити".

По информации от немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "Байера" сейчас ведет прямые переговоры с "Манчестер Сити" о подписании 22-летнего Джеймса Макати. Подано официальное предложение об аренде игрока с опцией последующего выкупа.

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Также сообщается, что альтернативным вариантом для "Байера" является Эмилиано Буэндия из "Астон Виллы", если трансфер полузащитника "горожан" сорвется. Представители двух клубов уже провели предварительные переговоры.

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Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Джеймсу Макати со стороны лондонского "Фулхэма".