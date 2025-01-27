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Действующий чемпион Германии сделал официальное предложение Манчестер Сити по их талантливому воспитаннику

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Действующий чемпион Германии сделал официальное предложение Манчестер Сити по их талантливому воспитаннику

Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" снова пытается подписать талантливого хавбека "Манчестер Сити".

По информации от немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "Байера" сейчас ведет прямые переговоры с "Манчестер Сити" о подписании 22-летнего Джеймса Макати. Подано официальное предложение об аренде игрока с опцией последующего выкупа.

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Также сообщается, что альтернативным вариантом для "Байера" является Эмилиано Буэндия из "Астон Виллы", если трансфер полузащитника "горожан" сорвется. Представители двух клубов уже провели предварительные переговоры.

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Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Джеймсу Макати со стороны лондонского "Фулхэма".

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Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Джеймс Макати
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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