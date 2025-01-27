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Байер близок к подписанию защитника Ромы

Германия

Итальянский клуб согласился отпустить игрока

Байер близок к подписанию защитника Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" близок к тому, чтобы подписать испанского защитника "Ромы".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, оба клуба близки к согласованию условий трансфера 29-летнего Марио Эрмосо, который является главной целью "фармацевтов" этой зимой на позицию центрального защитника.

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Испанец согласился на переход в "Байер", поэтому он больше не будет тренироваться с "Ромой".

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В этом сезоне Марио Эрмосо провел 13 игр в составе римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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