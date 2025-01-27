Байер близок к подписанию защитника Ромы

Леверкузенский "Байер" близок к тому, чтобы подписать испанского защитника "Ромы".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, оба клуба близки к согласованию условий трансфера 29-летнего Марио Эрмосо, который является главной целью "фармацевтов" этой зимой на позицию центрального защитника.

Читайте также Действующий чемпион Германии сделал официальное предложение Манчестер Сити по их талантливому воспитаннику

Испанец согласился на переход в "Байер", поэтому он больше не будет тренироваться с "Ромой".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Марио Эрмосо провел 13 игр в составе римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.