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Байер близок к подписанию защитника Ромы
Итальянский клуб согласился отпустить игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" близок к тому, чтобы подписать испанского защитника "Ромы".
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, оба клуба близки к согласованию условий трансфера 29-летнего Марио Эрмосо, который является главной целью "фармацевтов" этой зимой на позицию центрального защитника.
Испанец согласился на переход в "Байер", поэтому он больше не будет тренироваться с "Ромой".
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В этом сезоне Марио Эрмосо провел 13 игр в составе римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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