Официально: Бавария подписала голкипера из Кельна

"Бавария" объявила о подписании голкипера из "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист заключил договор, который рассчитан до июня до 2029 года.

Йонас будет носить футболку с номером 40.

???? Jonas Urbig: "Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen." #ServusJonas #FCBayern pic.twitter.com/8aA31vi5PU — FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2025

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 3 млн евро.