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Официально: Бавария подписала голкипера из Кельна

Германия

Урбиг сменил клуб

Официально: Бавария подписала голкипера из Кельна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" объявила о подписании голкипера из "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист заключил договор, который рассчитан до июня до 2029 года.

Йонас будет носить футболку с номером 40.

Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 3 млн евро.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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