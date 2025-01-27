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Официально: Бавария подписала голкипера из Кельна
Урбиг сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" объявила о подписании голкипера из "Кельна" Йонаса Урбига. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Футболист заключил договор, который рассчитан до июня до 2029 года.
Йонас будет носить футболку с номером 40.
???? Jonas Urbig: "Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen." #ServusJonas #FCBayern pic.twitter.com/8aA31vi5PU— FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2025
Добавим, что Урбиг в текущем сезоне сыграл 11 матчей, 2 из которых отыграл на ноль. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 3 млн евро.
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