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В Бундеслиге арбитры во время матчей будут объяснять решения, принятые с помощью ВАР
Тестирование состоится в 5 матчах 20-го тура
DFL
С этой недели, начиная с матчей 20-го Бундеслиги и Второй Бундеслиги, арбитры будут объяснять свои решения, принятые после вмешательства системы видеоассистента арбитра (ВАР).
Об этом сообщает издание DFL Deutsche Fußball Liga.
Это позволит болельщикам лучше понимать решение арбитра и уменьшит количество споров и недоразумений.
Тестирование состоится в таких матчах:
- "Фортуна Дюссельдорф" - "Ульм" (Вторая Бундеслига)
- "Бавария" - "Гольштейн"
- "Санкт-Паули" - "Аугсбург"
- "Айнтрахт Франкфурт" - »Вольфсбург"
- "Байер" - "Хоффенхайм"
Mehr Transparenz von #Schiedsrichter-Entscheidungen – mit diesem Ziel startet in der #Bundesliga und der 2. Bundesliga am 20. Spieltag ein Pilotprojekt zur #Durchsage von Entscheidungen der Unparteiischen im Stadion.— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) January 27, 2025
Weitere Informationen ➡️ https://t.co/i269BWqDgw pic.twitter.com/SnBl9FGAMg
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