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В Бундеслиге арбитры во время матчей будут объяснять решения, принятые с помощью ВАР

Германия

Тестирование состоится в 5 матчах 20-го тура

В Бундеслиге арбитры во время матчей будут объяснять решения, принятые с помощью ВАР

DFL

Новина українською

С этой недели, начиная с матчей 20-го Бундеслиги и Второй Бундеслиги, арбитры будут объяснять свои решения, принятые после вмешательства системы видеоассистента арбитра (ВАР).

Об этом сообщает издание DFL Deutsche Fußball Liga.

Это позволит болельщикам лучше понимать решение арбитра и уменьшит количество споров и недоразумений.

Тестирование состоится в таких матчах:

  • "Фортуна Дюссельдорф" - "Ульм" (Вторая Бундеслига)
  • "Бавария" - "Гольштейн"
  • "Санкт-Паули" - "Аугсбург"
  • "Айнтрахт Франкфурт" - »Вольфсбург"
  • "Байер" - "Хоффенхайм"
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Источник:
DFL
Опубликовал: Екатерина Власова
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