В Бундеслиге арбитры во время матчей будут объяснять решения, принятые с помощью ВАР

С этой недели, начиная с матчей 20-го Бундеслиги и Второй Бундеслиги, арбитры будут объяснять свои решения, принятые после вмешательства системы видеоассистента арбитра (ВАР).

Об этом сообщает издание DFL Deutsche Fußball Liga.

Это позволит болельщикам лучше понимать решение арбитра и уменьшит количество споров и недоразумений.

Тестирование состоится в таких матчах:

"Фортуна Дюссельдорф" - "Ульм" (Вторая Бундеслига)

"Бавария" - "Гольштейн"

"Санкт-Паули" - "Аугсбург"

"Айнтрахт Франкфурт" - »Вольфсбург"

"Байер" - "Хоффенхайм"