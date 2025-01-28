Немецкий "Хоффенхайм" подпишет перспективного тинейджера, за которым следили топ-клубы АПЛ.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний Базумана Туре приближается к своему переходу в "Хоффенхайм" из шведского "Хаммарбю". Талантливый ивуарийский вингер обойдется команде из Бундеслиги в 14 миллионов евро. Переговоры между клубами все еще продолжаются, но они уже на продвинутой стадии.

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Ранее сообщалось о том, что лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" активно следили за игроком, но он, вероятно, переедет в Германию, где за ним также наблюдали "Байер", "РБ Лейпциг" и "Вольфсбург".

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В прошлом календарном сезоне Базумана Туре забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах чемпионата Швеции.