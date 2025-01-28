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Ключевой нападающий Байера может присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской Аравии
Бомбардир получил выгодное денежное предложение
Ключевой нападающий "Байера" зимой может присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Как сообщил журналист Николо Скира, саудовский "Аль-Наср" начал переговоры с леверкузенским "Байером" о подписании Виктора Бонифейса. Известно, что 25-летний нигерийский форвард получил предложение личного контракта до 2028 года с очень высокой зарплатой.
Ранее появлялась информация о том, что "фармацевты" продлили контракт со своим нападающим на еще один год, до лета 2029 года. Согласно условиям этого соглашения, Бонифейс сейчас является самым высокооплачиваемым игроком немецкой команды.
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За два неполных сезона в "Байере" Виктор Бонифейс провел 49 игр за клуб во всех турнирах, отметившись 29 голами и 11 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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