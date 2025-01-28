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Боруссия Д в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба

Германия

Интересное решение

Боруссия Д в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия Д" в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба.

Ruhr News сообщает о расставании "Боруссии Д" с планировщиком состава Свеном Мислинтатом. Это должно быть объявлено как можно скорее.

По словам Sky Germany, это решение было принято после отставки тренера Нури Шахина.

В последнее время участились сообщения о разногласиях между 52-летним сотрудником и спортивным директором Себастьяном Келем.

Недавно Мислинтат продлил контракт с немецким клубом до 2027 года.

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Мислинтат уже работал в "Боруссии" с 2006 по 2017 год. После он был в "Арсенале", "Штутгарте" и "Аяксе". В Дортмунд он вернулся в прошлом году.

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Боруссия (Дортмунд)
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Источник:
https://sport.sky.de/artikel/sven-mislintat-steht-bei-borussia-dortmund-wohl-vor-dem-aus/13298055/34372
Опубликовал: Владислав Прийменко
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