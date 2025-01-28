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Боруссия Д в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба
Интересное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Д" в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба.
Ruhr News сообщает о расставании "Боруссии Д" с планировщиком состава Свеном Мислинтатом. Это должно быть объявлено как можно скорее.
По словам Sky Germany, это решение было принято после отставки тренера Нури Шахина.
В последнее время участились сообщения о разногласиях между 52-летним сотрудником и спортивным директором Себастьяном Келем.
Недавно Мислинтат продлил контракт с немецким клубом до 2027 года.
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Мислинтат уже работал в "Боруссии" с 2006 по 2017 год. После он был в "Арсенале", "Штутгарте" и "Аяксе". В Дортмунд он вернулся в прошлом году.
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