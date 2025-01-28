"Боруссия Д" в ближайшее время расстанется с одним из сотрудников клуба.

Ruhr News сообщает о расставании "Боруссии Д" с планировщиком состава Свеном Мислинтатом. Это должно быть объявлено как можно скорее.

По словам Sky Germany, это решение было принято после отставки тренера Нури Шахина.

В последнее время участились сообщения о разногласиях между 52-летним сотрудником и спортивным директором Себастьяном Келем.

Недавно Мислинтат продлил контракт с немецким клубом до 2027 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мислинтат уже работал в "Боруссии" с 2006 по 2017 год. После он был в "Арсенале", "Штутгарте" и "Аяксе". В Дортмунд он вернулся в прошлом году.