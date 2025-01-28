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Одноклубник Довбика перейдет на правах аренды в Бундеслигу

Германия

Скоро объявят об игроке

Одноклубник Довбика перейдет на правах аренды в Бундеслигу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский защитник Марио Эрмосо перейдет в леверкузенский "Байер".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Рома" и "Байер" договорились о трансфере защитника Марио Эрмосо. Как отмечает журналист, 29-летний защитник перейдет в клуб Бундеслиги на правах аренды до конца этого сезона.

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Добавим, что в контракте пункт о праве выкупа отсутствует. Игрок будет проходить медосмотр, предположительно, в среду.

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Байер (Леверкузен) Рома (Италия) Марио Эрмосо
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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