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Одноклубник Довбика перейдет на правах аренды в Бундеслигу
Скоро объявят об игроке
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский защитник Марио Эрмосо перейдет в леверкузенский "Байер".
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Рома" и "Байер" договорились о трансфере защитника Марио Эрмосо. Как отмечает журналист, 29-летний защитник перейдет в клуб Бундеслиги на правах аренды до конца этого сезона.
Добавим, что в контракте пункт о праве выкупа отсутствует. Игрок будет проходить медосмотр, предположительно, в среду.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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