Одноклубник Довбика перейдет на правах аренды в Бундеслигу

Испанский защитник Марио Эрмосо перейдет в леверкузенский "Байер".

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Рома" и "Байер" договорились о трансфере защитника Марио Эрмосо. Как отмечает журналист, 29-летний защитник перейдет в клуб Бундеслиги на правах аренды до конца этого сезона.

Добавим, что в контракте пункт о праве выкупа отсутствует. Игрок будет проходить медосмотр, предположительно, в среду.