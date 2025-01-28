Алонсо подтвердил, что Байер ведет переговоры о продаже своего нападающего

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подтвердил, что ведутся переговоры по трансферу нападающего Виктора Бонифейса в саудовский "Аль-Наср".

"Да, существует такая ситуация, и я это понимаю", - сказал Алонсо. "Сейчас ведем переговоры. Конечно, мы должны подождать, но мы готовимся к игре без Виктора".