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Алонсо подтвердил, что Байер ведет переговоры о продаже своего нападающего
Будущее Бонифация в Байере под вопросом
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подтвердил, что ведутся переговоры по трансферу нападающего Виктора Бонифейса в саудовский "Аль-Наср".
"Да, существует такая ситуация, и я это понимаю", - сказал Алонсо. "Сейчас ведем переговоры. Конечно, мы должны подождать, но мы готовимся к игре без Виктора".
Бонифейс в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 15-ти матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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