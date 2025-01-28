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Алонсо подтвердил, что Байер ведет переговоры о продаже своего нападающего

Германия

Будущее Бонифация в Байере под вопросом

Алонсо подтвердил, что Байер ведет переговоры о продаже своего нападающего

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подтвердил, что ведутся переговоры по трансферу нападающего Виктора Бонифейса в саудовский "Аль-Наср".

"Да, существует такая ситуация, и я это понимаю", - сказал Алонсо. "Сейчас ведем переговоры. Конечно, мы должны подождать, но мы готовимся к игре без Виктора".

Бонифейс в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 15-ти матчах.

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Аль-Наср Виктор Бонифас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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