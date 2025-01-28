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Немецкий гранд лидирует за подписание в аренду нападающего Брайтона
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий гранд лидирует за подписание нападающего "Брайтона" в аренду.
По информации SkySports, "Байер" лидирует в гонке за подпись Эвана Фергюсона.
Ранее нападающим интересовались клубы Премьер-Лиги. Фаворитом на получение футболиста был "Вест Хэм", в котором работает Грэм Поттер, знакомый Фергюсону. Также в гонке участвует лондонский "Арсенал".
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Напомним, что в "Байере" близок к уходу Виктор Бонифас, который хочет перейти в Саудовскую Аравию и ведёт переговоры с клубом.
В этом сезоне Эван Фергюсон сыграл в 14-ти матчах за "Брайтон", в которых отметился голом и жёлтой карточкой.
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