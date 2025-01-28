Штутгарт продлил сотрудничество со своим основным опорником

"Штутгарт" объявил о досрочном продлении контракта с опорным полузащитником Ангело Штиллером.

23-летний футболист подписал новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.

"Благодаря второму месту в чемпионате, участию в Лиге чемпионов и, конечно, дебюту в национальной сборной, я смог пережить несколько замечательных моментов, и в будущем меня ждет еще больше", - сказал Ангело.

Angelo Stiller verlängert vorzeitig beim VfB



Der #VfB hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Angelo #Stiller vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Kontrakt des 23-Jährigen beim Club aus Cannstatt besitzt nun eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.



????️:… pic.twitter.com/Sr3w55PiwM — VfB Stuttgart (@VfB) January 28, 2025

Штиллер перешел в "Штутгарт" из "Хоффенхайма" летом 2023 года за 5,5 млн евро.