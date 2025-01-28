Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штутгарт продлил сотрудничество со своим основным опорником
Ангело Штиллер подписал новое соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" объявил о досрочном продлении контракта с опорным полузащитником Ангело Штиллером.
23-летний футболист подписал новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.
"Благодаря второму месту в чемпионате, участию в Лиге чемпионов и, конечно, дебюту в национальной сборной, я смог пережить несколько замечательных моментов, и в будущем меня ждет еще больше", - сказал Ангело.
Angelo Stiller verlängert vorzeitig beim VfB— VfB Stuttgart (@VfB) January 28, 2025
Der #VfB hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Angelo #Stiller vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Kontrakt des 23-Jährigen beim Club aus Cannstatt besitzt nun eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
????️:… pic.twitter.com/Sr3w55PiwM
Штиллер перешел в "Штутгарт" из "Хоффенхайма" летом 2023 года за 5,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Подолье подписало опытного воспитанника Динамо
- Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon