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Штутгарт продлил сотрудничество со своим основным опорником

Германия
Обновлено

Ангело Штиллер подписал новое соглашение

Штутгарт продлил сотрудничество со своим основным опорником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" объявил о досрочном продлении контракта с опорным полузащитником Ангело Штиллером.

23-летний футболист подписал новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2028 года.

"Благодаря второму месту в чемпионате, участию в Лиге чемпионов и, конечно, дебюту в национальной сборной, я смог пережить несколько замечательных моментов, и в будущем меня ждет еще больше", - сказал Ангело.

Штиллер перешел в "Штутгарт" из "Хоффенхайма" летом 2023 года за 5,5 млн евро.

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Штутгарт Ангело Штиллер
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Екатерина Власова
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