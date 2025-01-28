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Мюллер высказался о своем будущем в Баварии
Моя ситуация неопределенная (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Баварии" Томас Мюллер накануне матча ЛЧ против ФК "Слован Братислава" высказался о своем будущем в команде.
"Судьба "Баварии" не будет зависеть от того, продлю я свой контракт или нет. Есть вопросы поважнее. Это может быть важным фактором, но не решающим. Я достаточно четко дал понять, что моя ситуация неопределенная", - сказал футболист.
Добавим, что контракт Мюллера с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года. Томас выступает за основную команду немецкого клуба с 2009 года.
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