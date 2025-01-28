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Майнц оформил трансфер вингера из Монпелье
Арно Нордин переходит в Бундеслигу
Майнц
"Майнц" объявил о подписании контракта с французским правым вингером Арно Нордин из "Монпелье".
Футболист заключил договор с "Майнцом" до лета 2028 года. Другие детали сделки не разглашаются.
Willkommen in Mainz, Arnaud! ????⚪️#Mainz05 pic.twitter.com/ChmMdfqRQ5— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 28, 2025
Арно выступал за "Монпелье" с 2022 года. Вингер за этот сыграл 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.
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Источник:Мainz
Опубликовал: Екатерина Власова
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