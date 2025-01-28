Майнц оформил трансфер вингера из Монпелье

"Майнц" объявил о подписании контракта с французским правым вингером Арно Нордин из "Монпелье".

Футболист заключил договор с "Майнцом" до лета 2028 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Арно выступал за "Монпелье" с 2022 года. Вингер за этот сыграл 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.