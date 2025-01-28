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Ральф Рангник может возглавить дортмундскую Боруссию: детали переговоров
Специалист недавно встретился с руководством команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" продолжает поиски нового главного тренера после отставки Нури Шахина.
По информации Sky Sports, одним из кандидатов на эту должность является наставник сборной Австрии Ральф Рангник. Специалист недавно встретился с генеральным директором "Боруссии" Гансом-Йоахимом Ватцке и исполнительным директором Ларсом Рикеном для обсуждения возможного сотрудничества.
Однако, по информации СМИ, Рангник может отклонить предложение дортмундского клуба.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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