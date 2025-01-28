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Ральф Рангник может возглавить дортмундскую Боруссию: детали переговоров

Германия

Специалист недавно встретился с руководством команды

Ральф Рангник может возглавить дортмундскую Боруссию: детали переговоров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" продолжает поиски нового главного тренера после отставки Нури Шахина.

По информации Sky Sports, одним из кандидатов на эту должность является наставник сборной Австрии Ральф Рангник. Специалист недавно встретился с генеральным директором "Боруссии" Гансом-Йоахимом Ватцке и исполнительным директором Ларсом Рикеном для обсуждения возможного сотрудничества.

Однако, по информации СМИ, Рангник может отклонить предложение дортмундского клуба.

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Боруссия (Дортмунд) Нури Шахин Ральф Рангник
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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