Вингер Баварии хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно

"Баварии" Матис Тель принял решение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "Баварии" активно ищет лучший вариант для продолжения карьеры игрока. Еще в начале января к услугам молодого таланта проявлял интерес "Челси". Однако, кроме английского гранда, есть и другие клубы, готовые пригласить Матиса в свои ряды.

Тель в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.