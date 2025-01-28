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Вингер Баварии хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно

Германия

Клуб ищет варианты для продолжения карьеры Матиса

Вингер Баварии хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно

Le Parisien

Новина українською

"Баварии" Матис Тель принял решение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "Баварии" активно ищет лучший вариант для продолжения карьеры игрока. Еще в начале января к услугам молодого таланта проявлял интерес "Челси". Однако, кроме английского гранда, есть и другие клубы, готовые пригласить Матиса в свои ряды.

Тель в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Бавария (Мюнхен) Матис Тель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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