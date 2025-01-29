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Бавария хочет избавиться от ключевого полузащитника команды

Германия

Руководство клуба уже приняло окончательное решение относительно игрока

Бавария хочет избавиться от ключевого полузащитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" хочет избавиться от ключевого полузащитника команды.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, между спортивным директором клуба Максом Эберлем и представителями Леона Горецки состоялся содержательный разговор еще в ноябре прошлого года, когда стало известно, что немецкий гранд не рассчитывает на 29-летнего хавбека в будущем.

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Уточняется, что Горецка может покинуть команду уже зимой. "Бавария" может рассмотреть вариант с тем, чтобы отдать его в аренду с обязательным правом выкупа. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Если игрок останется в команде до конца сезона, он точно уйдет летом.

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В этом сезоне Леон Горецка провел 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 4 голами и одним ассистом.

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Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Макс Эберль
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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