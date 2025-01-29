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Вингер Боруссии Д, за которого Наполи хотел отдать более 52 млн евро, не хочет покидать команду зимой
Игрок сообщил об этом руководству клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Карим Адейеми, которого в последнее время активно связывали с переходом в "Наполи", хочет остаться в дортмундской "Боруссии" по крайней мере до конца сезона.
По словам Патрика Бергера, 23-летний немец сообщил руководству клуба и агентам, что не намерен покидать команду в зимнее трансферное окно.
Напомним, что "Наполи" предлагал за Адейеми около 52,5 млн евро. Итальянский клуб рассматривал Карима как замену Хвичи Кварацхелии, который перешел в "ПСЖ".
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