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Астон Вилла отдала своего хавбека в аренду Байеру

Германия

Официально

Астон Вилла отдала своего хавбека в аренду Байеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия перешел в немецкий "Байер" на правах аренды до конца сезона.

Клуб не сообщает деталей контракта, но по информации Фабрицио Романо, "Вилла" будет покрывать полностью зарплату футболиста в течение срока аренды.

Кроме того, в соглашении прописана необязательная опция выкупа - 20 миллионов евро.

Буэндия в сезоне 2024/25 сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

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Источник:
Вayer
Опубликовал: Екатерина Власова
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