Астон Вилла отдала своего хавбека в аренду Байеру

Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия перешел в немецкий "Байер" на правах аренды до конца сезона.

Клуб не сообщает деталей контракта, но по информации Фабрицио Романо, "Вилла" будет покрывать полностью зарплату футболиста в течение срока аренды.

Кроме того, в соглашении прописана необязательная опция выкупа - 20 миллионов евро.

✍️☑️????????????#Bayer04 hat den den Argentinier Emiliano Buendía verpflichtet. ???? pic.twitter.com/C0nLYQP45a — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 29, 2025

Буэндия в сезоне 2024/25 сыграл 20 матчей и забил 3 гола.