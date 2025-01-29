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Астон Вилла отдала своего хавбека в аренду Байеру
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия перешел в немецкий "Байер" на правах аренды до конца сезона.
Клуб не сообщает деталей контракта, но по информации Фабрицио Романо, "Вилла" будет покрывать полностью зарплату футболиста в течение срока аренды.
Кроме того, в соглашении прописана необязательная опция выкупа - 20 миллионов евро.
✍️☑️????????????#Bayer04 hat den den Argentinier Emiliano Buendía verpflichtet. ???? pic.twitter.com/C0nLYQP45a— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 29, 2025
Буэндия в сезоне 2024/25 сыграл 20 матчей и забил 3 гола.
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