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Известно имя нового главного тренера Боруссии Д

Германия
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Команду возглавит бывший наставник Баварии

Известно имя нового главного тренера Боруссии Д

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

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Известно имя нового главного тренера дортмундской "Боруссии".

Согласно подтвержденной информации от инсайдера Фабрицио Романо, 53-летний Нико Ковач возглавит "шмелей". Хорватский специалист уже подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

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Ранее эксклюзивную информацию о назначении Ковача новым менеджером клуба сообщил Ларс Рикен, спортивный директор "Боруссии Д", заявив после матча с донецким "Шахтером" (3:1) о том, что стороны достигли принципиального соглашения.

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Нико Ковач приступит к исполнению своих обязанностей на посту тренера "черно-желтых" в воскресенье, 2-го февраля, после матча команды против "Хайденхайма" в матче 20-го тура Бундеслиги.

Последним местом работы Ковача был немецкий "Вольфсбург", в котором он работал с июля 2022 по март 2024 года.

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Боруссия (Дортмунд) Нико Ковач
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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