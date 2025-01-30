Известно имя нового главного тренера Боруссии Д

Известно имя нового главного тренера дортмундской "Боруссии".

Согласно подтвержденной информации от инсайдера Фабрицио Романо, 53-летний Нико Ковач возглавит "шмелей". Хорватский специалист уже подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Ранее эксклюзивную информацию о назначении Ковача новым менеджером клуба сообщил Ларс Рикен, спортивный директор "Боруссии Д", заявив после матча с донецким "Шахтером" (3:1) о том, что стороны достигли принципиального соглашения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нико Ковач приступит к исполнению своих обязанностей на посту тренера "черно-желтых" в воскресенье, 2-го февраля, после матча команды против "Хайденхайма" в матче 20-го тура Бундеслиги.

Последним местом работы Ковача был немецкий "Вольфсбург", в котором он работал с июля 2022 по март 2024 года.