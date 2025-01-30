Официально: Боруссия Д объявила нового тренера команды после матча с Шахтером

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте сообщила о назначении нового главного тренера команды после увольнения Нури Шахина. Им стал 53-летний Нико Ковач, а его ассистентами будут Роберт Ковач и Филип Тапалович.

В сообщении говорится о том, что хорватский специалист подписал контракт со "шмелями" до 30 июня 2026 года.

"Мы провели конструктивные переговоры с руководством клуба, в соответствии с ситуацией. Я убежден, что мы сможем многого достичь вместе в будущем. Главное для всех нас сейчас — это иметь веру и продолжать упорно работать для того, чтобы представлять дортмундскую "Боруссию" на самом высоком уровне в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Мы готовы к этому вызову", — заявил Ковач.

Herzlich willkommen, Niko! ????



Der BVB hat die Position des Cheftrainers neu besetzt. Niko Kovac wird die Mannschaft am kommenden Sonntag - einen Tag nach dem Spiel in Heidenheim - übernehmen. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. ✍️



▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/eeEvU9pwcY — Borussia Dortmund (@BVB) January 30, 2025

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Напомним, что ранее Нико Ковач работал со сборной Хорватии, рядом ведущих клубов Германии, в том числе с мюнхенской "Баварией", также он возглавлял "Монако". Последним местом работы в его карьере был "Вольфсбур".