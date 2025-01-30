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Официально: Боруссия Д объявила нового тренера команды после матча с Шахтером

Германия
Обновлено

Команду возглавит опытный специалист

Официально: Боруссия Д объявила нового тренера команды после матча с Шахтером

Фото - Сайт Боруссії Д - www.bvb.de

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Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте сообщила о назначении нового главного тренера команды после увольнения Нури Шахина. Им стал 53-летний Нико Ковач, а его ассистентами будут Роберт Ковач и Филип Тапалович.

В сообщении говорится о том, что хорватский специалист подписал контракт со "шмелями" до 30 июня 2026 года.

"Мы провели конструктивные переговоры с руководством клуба, в соответствии с ситуацией. Я убежден, что мы сможем многого достичь вместе в будущем. Главное для всех нас сейчас — это иметь веру и продолжать упорно работать для того, чтобы представлять дортмундскую "Боруссию" на самом высоком уровне в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Мы готовы к этому вызову", — заявил Ковач.

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Напомним, что ранее Нико Ковач работал со сборной Хорватии, рядом ведущих клубов Германии, в том числе с мюнхенской "Баварией", также он возглавлял "Монако". Последним местом работы в его карьере был "Вольфсбур".

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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Андрей Журба
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