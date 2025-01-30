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РБ Лейпциг договорился с ПСЖ о полноценном трансфере главной звезды команды
Французский гранд отзовет футболиста из аренды, чтобы продать его на постоянной основе
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" договорился с "Пари Сен-Жермен" о трансфере главной звезды своей команды.
Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний Хави Симонс в ближайшее время станет полноценным игроком "РБ Лейпциг". Немецкий клуб готов оформить его трансфер из "ПСЖ" за 55 миллионов евро, а общая сумма может вырасти до 80 миллионов благодаря бонусам.
Также отмечается, что его контракт с "красными быками" будет действовать до июня 2027 года. Поэтому европейские топ-клубы внимательно будут наблюдать за ним уже следующим летом.
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Добавим, что в текущем сезоне Хави Симонс отметился 5 голами и 4 ассистами в 17 матчах на клубном уровне. Его стоимость, по версии популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.
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