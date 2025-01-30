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Вознаграждение за отличную работу. Клуб Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
Результаты полностью устраивают руководство
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"Майнц" объявил о продлении сотрудничества с наставником команды Бо Хенриксеном до 2027 года.
"Бо Хенриксен и "Майнц 05" объединились в прошлом году в очень сложной спортивной ситуации для клуба. Вместе с командой он справился с ней с помощью мужественного футбола и храбрости", — сказал спортивный директор "карнавальников" Кристиан Хайдель.
"С первого дня я понял, что это особенное место. Я не просто часть клуба, а часть целого города. Страсть, гордость, веру и убеждения в команду ощущаются в каждом уголке Майнца. Просто удивительно, как мы можем сделать счастливыми так много людей здесь тем, что мы делаем. Это был сумасшедший год со множеством эмоций — я счастлив, что наше путешествие продолжится еще два с половиной года вместе", — прокомментировал новость сам Хенриксен .
На данный момент "Майнц" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.
❤️ Bo bleibt! ????#Mainz05 pic.twitter.com/FKQfirKnD1— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 30, 2025
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