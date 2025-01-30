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Вознаграждение за отличную работу. Клуб Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Германия

Результаты полностью устраивают руководство

Вознаграждение за отличную работу. Клуб Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Майнц" объявил о продлении сотрудничества с наставником команды Бо Хенриксеном до 2027 года.

"Бо Хенриксен и "Майнц 05" объединились в прошлом году в очень сложной спортивной ситуации для клуба. Вместе с командой он справился с ней с помощью мужественного футбола и храбрости", — сказал спортивный директор "карнавальников" Кристиан Хайдель.

"С первого дня я понял, что это особенное место. Я не просто часть клуба, а часть целого города. Страсть, гордость, веру и убеждения в команду ощущаются в каждом уголке Майнца. Просто удивительно, как мы можем сделать счастливыми так много людей здесь тем, что мы делаем. Это был сумасшедший год со множеством эмоций — я счастлив, что наше путешествие продолжится еще два с половиной года вместе", — прокомментировал новость сам Хенриксен .

На данный момент "Майнц" занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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